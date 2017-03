Spetterende show- en dansavond in de Colle

Publicatie: zo 19 maart 2017 10.55 uur

KOLLUM - In De Colle in Kollum waren dit weekend twee avonden met dans en muziek en vol met showelementen. De 'Oud' leden van TLM Kollum zijn hiervoor druk bezig geweest. Het thema dit jaar was: In de ban van Broadway.

Veel stukken waren geïnspireerd op bekende musicals zoals Cats, Hairspray en The Lion King. Gastoptredens waren er van Thijs Meester en dansgroepen uit Sumar en Zuidlaren. Twee geslaagde avonden vol diversiteit en veel gezelligheid!

