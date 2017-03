Drankrijder geboeid mee naar het bureau

Publicatie: za 18 maart 2017 20.09 uur

DRACHTEN - Een 30-jarige drankrijder uit Drachten is vrijdagnacht geboeid meegenomen naar het politiebureau. De man werd rond 2.00 uur gecontroleerd nadat hij over de Martin Luther Kingsingel in zijn woonplaats reed. Een alcoholgeur kwamen de agenten tegemoet toen de man de deur opende. De man weigerde vervolgens alle medewerking aan de controle.

Bij zijn aanhouding begon de Drachtster zich te verzetten waarna hij geboeid overgebracht is naar het bureau. Op het bureau bleef de man alle medewerking weigeren. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij proces-verbaal in de zwaarste categorie van het rijden onder invloed van alcohol. Ook is tegen hem proces-verbaal opgemaakt ter zake verzet bij aanhouding. De man is voor de rest van de nacht ingesloten in arrestantencomplex en is in de ochtend verhoord.