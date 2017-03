HympHamp in Surhuisterveen

Publicatie: za 18 maart 2017 16.48 uur

SURHUISTERVEEN - Plaatselijk Belang Surhuisterveen bestaat dit jaar 125 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met een aantal optredens van de Friese cabaretgroep Hymphamp op donderdag 23, vrijdag 24 en vrijdag 31 maart.



Er worden in totaal drie voorstellingen gegeven in Brasserie Kolkzicht te Surhuisterveen. Leden van Plaatselijk Belang Surhuisterveen kunnen in de voorverkoop via deze vereniging kaarten reserveren.



Heeft u belangstelling, dan kunt u kaarten reserveren, ook voor belangstellenden van buiten Surhuisterveen



De kaarten kosten € 7.50 in de voorverkoop. De kaarten kunt u reserveren via de website van HympHamp, of rechtstreeks afhalen bij Brasserie Kolkzicht. Aan de zaal kosten de kaarten € 10.00