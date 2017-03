Brand door kortsluiting in Gorredijk

Publicatie: za 18 maart 2017 12.55 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest zaterdagmiddag in actie komen voor een woningbrand aan het Skûtsje in Gorredijk. Er was vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een stroomkastje dat aangesloten was op de wasdroger.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.