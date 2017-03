Auto's in botsing na voorrangsfout

Publicatie: vr 17 maart 2017 20.41 uur

BURGUM - Op de Kwekersstrjitte in Burgum zijn vrijdag rond 19.30 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een VW wilde vanaf de Ds. Talmasingel de Kwekersstrjitte oprijden. Hij keek uit en wilde de weg oprijden maar zag een Toyota die richting de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg reed over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Berger DAB is ter plaatse gekomen om de voertuigen weg te slepen.

