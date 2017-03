Korte uitslaande brand in woning in Drogeham

Publicatie: vr 17 maart 2017 17.56 uur

DROGEHAM - Er is vrijdag rond 17.40 uur brand uitgebroken in een woning aan de Kromelle in Drogeham. Het betrof een korte uitslaande woningbrand die ontstaan was door een schoorsteenbrand. De rieten kap vatte daardoor enige tijd vlam.

Er zijn gelijk meerdere brandweerploegen opgeroepen om ter plaatse te komen. Ook de ladderwagen van Drachten is opgeroepen om naar de brand in Drogeham te komen. Zij wisten het vuur snel te doven. Een ambulance is tevens ter plaatse gekomen voor de bewoner. Hij had rook ingeademd.

De woning werd in 2004 ook getroffen door brand. Het liep destijds niet goed af en de woning brandde tot de grond toe af.

