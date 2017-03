Fietspad afgesloten wegens wateroverlast

Publicatie: vr 17 maart 2017 15.34 uur

DRACHTEN - Het fietspad langs de Zuiderhogeweg in Drachten was vrijdagmiddag nabij de Tussendiepen afgesloten. De afzetting was vanwege wateroverlast.

Ook het wegdeel richting de A7 ondervond hinder van het stromende water. De reden van de wateroverlast is nog onbekend.