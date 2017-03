Nieuwe gemeentenaam: Noardeast-FryslÃ¢n

Nieuwe gemeentenaam: Noardeast-Fryslân

Publicatie: vr 17 maart 2017 11.05 uur

DOKKUM - Noardeast-Fryslân. Dat is de nieuwe gemeentenaam geworden van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. De bekendmaking werd vrijdagochtend gedaan in Dokkum door de drie burgemeesters van de gemeenten. Met een filmpje waarin de naam aan het eind werd getoond met een spelfout (zonder streepje), werd de naam bekend gemaakt.



De inwoners van de gemeenten hebben afgelopen woensdag zelf een stem kunnen uitbrengen op één van de drie voorgeslecteerde namen (uit 892 ingezonden namen). Er kon gekozen worden uit de namen Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Enkele tientallen mensen waren aanwezig bij de officiele bekendmaking voor het stadshuis in Dokkum.

In totaal werden er 25.917 stemmen uitgebracht. Op 'Dokkumerlân' werden 5.262 stemmen uitgebracht, op 'Ie- en Lauwerslân' 3.309 stemmen en op 'Noardeast-Fryslân' 17.346 stemmen. De herindeling van de drie gemeenten vindt plaats op 1 januari 2019.

