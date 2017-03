Leegstand Dokkum aangepakt met strenge regels

Publicatie: do 16 maart 2017 22.59 uur

DOKKUM - Door strenge regelgeving wil de gemeente Dongeradeel de leegstand in de binnenstad van Dokkum terugbrengen vanaf 1 januari 2018. De Leegstandverordening biedt gemeenten de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen waar een meldingsplicht geldt voor gebouwen die langer dan minimaal zes maanden leeg staan. De verordening geldt alleen voor de binnenstad van Dokkum en heeft betrekking op leegstaande kantoren, winkels en andere gebouwen, maar niet op woningen.

In deze leegstandbeschikking wordt bepaald of het gebouw wel of niet geschikt is voor gebruik. Het college kan bovendien aan de eigenaar de verplichting opleggen om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te plegen of bepaalde reparaties uit te voeren. Als de leegstand meer dan twaalf maanden duurt en er is in een leegstandbeschikking vastgesteld dat het gebouw geschikt is voor gebruik, kan het college aan de eigenaar zelf een gebruiker voordragen.

Er kunnen op grond van de Leegstandwet in de gemeentelijke verordening bestuurlijke boetes worden opgelegd van ten hoogste € 7.500. Deze kunnen worden opgelegd wanneer leegstand niet (tijdig) wordt gemeld door de eigenaar of wanneer de eigenaar het binnen een jaar staken van het gebruik van een gebouw door een door het college voorgedragen partij niet (tijdig) meldt.



Momenteel staan er 35 gebouwen (geen woning

zijnde) leeg in de binnenstad van Dokkum. De ambtenaren van Dongeradeel kunnen overigens de strenge regels niet zelf invoeren en er is een extra inzet van 350 uur nodig. Daarom wordt de gemeenteraad een krediet van ongeveer € 30.000,- gevraagd.