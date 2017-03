'Stemmentellers Dongeradeel sliepen niet'

Publicatie: do 16 maart 2017 21.34 uur

DOKKUM - De stemmentellers in de gemeente Dongeradeel zijn niet eerst gaan slapen om vervolgens verder te gaan tellen. Dat liet burgemeester Marga Waanders donderdagavond weten tijdens de raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel. De tellers gingen juist de hele avond en een deel van de nacht door en hadden rond drie uur 's nachts de uitslag compleet. Er kon op dat tijdstip geen contact meer gekregen worden met het ANP, waarop werd besloten om dat donderdagochtend te doen.

De uitslag was vervolgens niet om 13.15 uur, maar al veel eerder binnen bij het persbureau. De PvdA in Dongeradeel vroeg zich af waarom Dongeradeel bij de laatste gemeenten behoorde die de stemmen had geteld. Burgemeester Waanders erkende wel dat het tellen van de stemmen lang duurde. "Dat kwam onder andere omdat de apparatuur niet altijd het tempo had dat men had voorzien", aldus Waanders. Verder werden er veel enkele voorkeursstemmen uitgebracht, wat het tellen ook vertraagde. Desondanks klopte het verhaal over de slapende stemmentellers niet. "Maar ik weet ook niet hoe dat in de media gekomen is", aldus de burgemeester.