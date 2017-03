Dongeradeel begroot 4 ton te weinig voor fietsbrug

Publicatie: do 16 maart 2017 21.10 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft 400.000 euro te weinig begroot voor de aanleg voor de nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep. Die mededeling deed wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond tijdens de raadscommissie in de gemeente. De nieuwe brug gaat 1,7 miljoen euro kosten blijkt uit de aanbesteding. De gemeente had 1,3 miljoen euro begroot. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het toch al niet onomstreden project.

De VVD-fractie vond de overschrijding ten opzichte van het totale bedrag erg hoog. "Wij schrikken hiervan. Hoe kan het dat we zo mis zaten?", vroeg Anton van der Aar zich af. Wethouder De Graaf komt richting de raad nog met een schriftelijke memo om de forse overschrijding te verklaren. De aannemer kan de brug overigens wel aanleggen met een doorvaarthoogte van 2,50 meter. Het voorstel was aanvankelijk om deze maximaal 2,20 meter te maken, dat leverde bezwaren vanuit watersporters op.

De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As. De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep wordt volgens de gemeente ook aangelegd om het knelpunt van verkeersveiligheid op de Schreiersbrug aan te pakken. Het fietsverbod over die brug blijft dan ook tot en met augustus van kracht, tot ongenoegen van veel burgers van Dokkum.