Verdachte wil geen straf:'Iedereen vecht wel eens'

Publicatie: do 16 maart 2017 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een mishandeling tijdens een besloten feestje in Drachten leverde een 19-jarige inwoner van Houtigehage donderdag een leerstraf op van 32 uur. De Houtigehaagster moet van de politierechter een training volgen over het omgaan met agressie. Hij had op 9 oktober vorig jaar een van de bezoekers van het feestje geslagen. Terwijl de jongen op de grond lag, had de Houtigehaagster hem een schop tegen het hoofd gegeven.

Volgens andere bezoekers van het feestje was het slachtoffer de hele avond al vervelend geweest en had hij zich uitdagend gedragen. Eerst had hij al met de muziek geklooid. Een opmerking over zijn moeder, later op de avond, schoot de Houtigehaagster in het verkeerde keelgat. Hij ontkende dat hij de jongen tegen het hoofd had geschopt, maar twee bezoekers van het feest hadden dat wel gezien.

Hij en een andere bezoeker, die ook klappen had uitgedeeld, hebben de volgende dag hun excuses aangeboden. Ze dachten dat daarmee de zaak was afgedaan, maar de jongen had toch aangifte gedaan. De reclassering adviseerde om het jeugdstrafrecht toe te passen. Dat advies nam de rechter over. De Houtigehaagster had tegen de politie gezegd dat hij een straf niet echt nodig vond. 'Iedereen vecht wel eens', had hij gezegd.