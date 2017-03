Dongeradeel laatste met verkiezingsuitslag

Publicatie: do 16 maart 2017 13.05 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel was samen met Leeuwarderadeel de laatste gemeente in Nederland die haar verkiezingsuitslag doorgegeven heeft aan het ANP. Lange tijd behoorde de gemeente samen met Leeuwarderadeel en Lansingerland (Zuid-Holland) tot de laatste drie gemeenten die de uitslag nog bekend moesten maken (van de 388 gemeenten). Uiteindelijk is Leeuwarderadeel de allerlaatste gemeente geworden.

De gemeenten zijn zo laat met tellen omdat ze besloten hadden om de tellers eerst te laten slapen. Het tellen van de stemmen is donderdag in de ochtend begonnen na een goede nachtrust. Door de hoge opkomst en grote biljetten was het tellen een tijdrovende klus. Dat is de reden waarom 24 gemeenten hadden besloten om niet door te gaan in de nacht.

Rond 13.15 uur was de uitslag van Dongeradeel bekend. Het CDA pakte 30% van de stemmen en werd de grootste partij. De VVD werd de tweede partij, gevolgd door de PVV.