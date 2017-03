CDA de grootste in Tytsjerksteradiel

Publicatie: do 16 maart 2017 12.25 uur

BURGUM - Het CDA is weer de grootste partij in de gemeente Tytsjerksteradiel. In 2012 werd de PvdA de grootste in de 'tweestrijd' met de VVD. De PvdA verloor enorm waardoor zelfs de SP en D66 groter zijn geworden.