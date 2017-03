Milieu- en transportcontrole in Drachten

DRACHTEN - De politie hield woensdag in samenwerking met de Rijksdienst voor het wegverkeer een milieu- en transportcontrole in Drachten. Motoragenten selecteerden op de A7 tussen Beetsterzwaag en Frieschepalen en vanaf de Wâldwei (N31) tussen Drachten en Garyp en tussen Ureterp en Drachten vrachtwagens, bestelauto's, voertuigen met aanhangers en andere interessant goederenvervoer. Deze werden vervolgens richting de controleplaats, het terrein van Rijkswaterstaat in Drachten, begeleid en daar door de eerder genoemde instanties gecontroleerd.

In totaal werden 45 voertuigen gecontroleerd en de volgende overtredingen geconstateerd:

1x losliggende lading op een bulldozer (kiepbak lag los op de lepels)

2x geen vervoersvergunning hebben

1x lekke uitlaat motorfiets

2x gladde band

1x trekken van aanhanger van 1200 kg terwijl dat niet mocht

2x voor een te lange vrachtauto (190 en 75 cm. te lang)

5x overbelading met 25%, 26%, 2 x 66% en 77%

1x lading niet goed gezekerd

1x vervoer gevaarlijke stoffen waarbij de uitrustingsstukken niet goed vastgezet zijn

De voertuigen met overbelading moesten eerst de lading op het juiste gewicht brengen alvorens ze verder mochten rijden.

Eén vrachtwagen spande de kroon met maar liefst 10 overtredingen: remblokken (ijzer op ijzer), 3 gladde banden, brandstoftank niet goed bevestigd (zat met sjorband vast), losse uitlaatbevestiging, luchtlekkage en het niet kunnen tonen van een vervoersvergunning. Tevens is voor deze vrachtwagen een WOK-melding gemaakt en de belastingdienst in kennis gesteld in verband met het rijden met een geschorst voertuig en verder was de APK verlopen.