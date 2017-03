PVV grootste in 4 dorpen in Achtkarspelen

Publicatie: do 16 maart 2017 10.40 uur

HARKEMA - In vier dorpen in de gemeente Achtkarspelen is de PVV de grootste partij geworden. Dat blijkt uit de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. In Twijzelerheide zijn de mensen het meest PVV gezind met 27,6% van de stemmen. In totaal stemden in het dorp 288 mensen (van de 1045 stemmen) op de PVV. Het CDA werd in het dorp de tweede met 193 stemmen.

642 stemmen op PVV in Harkema

In Harkema stemden 642 mensen (van de 2377) op de PVV. Dit betreft 27% van de inwoners. Ook in Harkema was het CDA de tweede partij met 472 uitgebrachte stemmen. Tijdens de Provinciale Staten-verkiezing in 2015 was de PVV al hard op weg de grootste in het dorp te worden maar toen was het CDA met enkele stemmen meer de grootste.

In Boelenslaan stemde ook 1 op de 4 mensen op de PVV (25,1%). De PVV kon hier rekenen op 185 stemmen. Opvallend was dat hier de SP relatief goed scoorde met 113 stemmen. Het CDA en VVD volgden met resp. 84 en 83 stemmen. Ook in Kootstertille werd het hokje van de PVV het vaakst rood gekleurd (20,2). Het ging hier om 281 stemmen op de voet gevolgd door wederom het CDA met 255 stemmen.

CDA grootste in Achtkarspelen

Met 4103 stemmen is het CDA uiteindelijk de grootste partij in de gemeente geworden. Met 2866 stemmen is de PVV de tweede partij geworden gevolgd door de VVD met 2008 stemmen. PvdA verloor en ging van 4622 stemmen naar 1086 stemmen. De PvdA moest zelfs de SP en ChristenUnie achter zich laten met deze lage score.