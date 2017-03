'Geen verdringing arbeidsmarkt door Pauropus'

Publicatie: wo 15 maart 2017 20.10 uur

DRACHTEN - Werk- en reïntegratiebedrijf Pauropus in Drachten zorgt niet voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dat constateert wethouder Roel Haverkort van gemeente Smallingerland. Fractievoorzitter Piet de Ruiter van GroenLinks stelde vragen over Pauropus tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond.

De Ruiter had een flyer ontvangen van de diensten die Pauropus in Drachten aanbiedt. Hij vroeg zich af of dit niet tot verdringing zorgt met het oog op bedrijven die op commerciële wijze dezelfde diensten aanbied. ,,Nee”, antwoordt Haverkort, "Er is sprake van concurrentie. Pauropus biedt dienstverlening aan net als ieder ander commercieel bedrijf. Er is sprake van verdringing als er lagere tarieven worden gehanteerd, omdat zij goedkopere arbeidskrachten hebben. Daar is geen sprake van."

Haverkort stelt dat door huisvesting en extra inzet voor begeleiding van de werknemers, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de kosten hoog zijn. "Daar heeft Pauropus een dergelijk kostenplaatje bij nodig."