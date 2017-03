'Burger meer bij politiek betrekken'

15 maart 2017

DRACHTEN - Smallingerland gaat proberen om de burger nog meer bij de lokale politiek te betrekken. Met speciale opiniërende bijeenkomsten, die in principe los staan van de raadsagenda, wordt de samenleving gevraagd hoe beleid in de praktijk uitpakt.

Als voorbeeld wordt het onderhoud door de samenleving in de openbare ruimte genoemd. Na een bepaalde tijd organiseert de raad dan een bijeenkomst om te horen hoe dit uitpakt. Er is geen speciale agenda, maar de verwachting is dat dit vier tot zes keer per jaar wordt georganiseerd.

De vergaderstructuur van de gemeenteraad is zo ingericht dat de afstand tussen burger en politiek wordt verkleind. Zo wordt er in de aanloop naar het debat en het besluit onder andere een ‘Ronde Tafel’ georganiseerd, waarvoor mensen worden uitgenodigd die iets met een bepaald onderwerp te maken hebben. Uit een evaluatie blijkt deze vorm ook steeds meer in de samenleving vorm krijgt, maar het nog veel beter kan. Bovendien leunt de inzet van de fracties nog te veel op de ambtelijke organisatie en de griffie.

De gemeenteraad is hier op zich tevreden over, maar er bestaat toch de behoefte om in een bredere setting opiniërend met elkaar te kunnen praten, zonder partijpolitieke belangen.