Smallingerland zegt 'nee' tegen gas-onderzoek

Publicatie: wo 15 maart 2017 18.15 uur

DRACHTEN - Een dilemma noemde wethouder Marja Krans het voorstel om niet in te stemmen met een vergunning voor seismisch onderzoek. Gemeente Smallingerland wil graag duurzame energiebronnen benutten, maar is tegen gaswinning. De aanvraag voor het seismisch onderzoek wordt echter gedaan door gaswinningsbedrijf Vermilion. "De concessies blijven bij Vermilion, dus daar zit de klem."

Met het onderzoek worden de kansen voor geothermie verkend. Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet meewerken aan het verlenen van de vergunning. "De opdrachtgever zijn bestaansrecht wordt ontleend aan het exploiteren van kleine gasvelden. De financiële haalbaarheid van seismisch onderzoek is fors. Zo zit de wereld helaas in elkaar. Het financieel rendement zit voor Vermilion in de gasvelden. Het verdienmodel in het winnen van gas", verklaarde fractievoorzitter Trees Flapper van de PvdA. Die partij ziet meer in windenergie en zonneparken. De SP gaf aan een dat met het seismisch onderzoek een worst wordt voor gehouden. "Als we gas vinden, zullen we het er uit halen. Dat heeft Vermilion tot tweemaal toe herhaald", constateerde fractievoorzitter Ramon Vos.

Andere partijen als CDA en ELP lieten weten tegen gaswinning te zijn. "Maar we zien wel de noodzaak van seismisch onderzoek. We willen het proces niet vertragen, omdat we dit ook voor de rechter niet kunnen keren", voorspelde raadslid Douwe Hiemstra van het CDA. Ook wethouder Marja Krans noemde dat dilemma. "We zijn tegen het winnen van gas, maar als we niet akkoord gaan met de vergunningsaanvraag zetten we onszelf op achterstand."