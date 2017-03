Smallingerland wil grip op bewindvoering

Publicatie: wo 15 maart 2017 17.55 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland wil onderzoeken hoe zij meer grip krijgt op het bewindvoeringstraject. Dat gaf wethouder Roel Haverkort dinsdagavond aan na vragen van ChristenUnie-raadslid Ammy van Eerden.

"Bewindvoerders moeten klanten niet zien als een economisch verdienmodel", sprak Van Eerden als zorg uit, "Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die oplopende schulden kregen tijdens een traject." Volgens Roel Haverkort zijn er in Smallingerland niet dergelijke voorbeelden. "Er zijn bij ons geen bewindvoerders bekend die hun werk minder goed doen", gaf hij aan.

Toch wil Haverkort onderzoeken of er gevallen zijn die met de juiste begeleiding misschien eerder uit een bewindvoeringstraject komen. In 2015 telde Smallingerland 545 mensen die bijzondere bijstand aanvragen voor beschermingsbewindvoering. In 2016 is dat gestegen naar ongeveer 680. "De vraag en de kosten nemen toe. Bewindvoering wordt toegekend als er uitzicht is om uit de financiële problemen te komen. Ik wil nadenken hoe wij daar als gemeente meer grip op krijgen."