Politie zoekt getuigen brandstichting schaftketen

Publicatie: wo 15 maart 2017 15.25 uur

DRIEZUM - De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over de brandstichtingen die deze week werden gepleegd. Aan de Sânharst in Wâlterswâld vloog zondagavond een schaftkeet in brand. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven.

In de afgelopen week werd tevens ontdekt dat er ook een poging was gedaan om een keet aan de Van Sytzamawei in Driezum in brand te zetten. Een band werd in brand gezet maar het vuur doofde voordat de keet in brand kon vliegen. De politie is nu op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien dat met de twee zaken te maken heeft.