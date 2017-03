Eerste kievitsei Dongeradeel gevonden

Publicatie: wo 15 maart 2017 15.01 uur

ANJUM - Aan de Bartenswei onder Anjum is dinsdag aan het einde van de middag het eerste kievitsei van de gemeente Dongeradeel gevonden. Het ei werd gevonden door Mink Jelle Zijlstra uit Dokkum. De Vogelwachtersbond BFVW heeft het ei, de zoekpas en de procedure gecontroleerd en goedgekeurd.

Voor het vinden van het eerste ei heeft Zijlstra woensdagmiddag een oorkonde, vindersloon, een bos bloemen en een groot chocolade ei in ontvangst mogen nemen. Dit werd hem aangeboden door burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel.

