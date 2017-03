Wartener zet ex pistool op de slaap: werkstraf

Publicatie: wo 15 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - 'Het is te dom voor woorden', zei een 23-jarige inwoner van Warten woensdag tegen rechter Jolanda Lootsma. De Wartener doelde op zijn actie op kerstavond van vorig jaar: in de keet in het dorp had hij een meisje waar hij 'iets' mee had gehad, een neppistool op de slaap gezet. Hij was radeloos, had hij tegen de reclassering gezegd. Hij en het meisje hadden ooit iets gehad, maar het meisje zou meer van de relatie hebben verwacht dan hij kon bieden.

Omgekeerde crime passionel

Ze zou hem om de haverklap hebben gebeld -ook 's nachts- en berichtjes hebben gestuurd. 'Je zou van stalking kunnen spreken', vond advocaat Jan Diederik Nijenhuis. De reactie van zijn cliënt noemde Nijenhuis 'een omgekeerde crime passionnel'. Nadat hij een berichtje had gekregen dat zijn ex wat uit wilde praten, waren de stoppen doorgeslagen bij de Wartener. 'Ik ben nog nooit zo boos geweest. Ik wist niet hoe ik het anders moest oplossen', zei hij.

Koud voorwerp

Hij had nog een oud balletjespistool liggen, wat hij ooit had gekocht nadat hij was overvallen. Het wapen was van metaal en leek net echt. Hij nam het mee naar de keet, hij wist dat het meisje daar was. Zij zat aan de bar en voelde ineens dat ze een koud voorwerp tegen het hoofd gedrukt kreeg. Ze was doodsbang. 'Ze dacht dat haar leven voorbij was', schetste officier van justitie Esther van Slooten.

Tien biertjes

De Wartener duwde het meisje vervolgens van de barkruk. Terwijl ze op de grond lag, was het meisje er nog altijd van overtuigd dat ze neergeschoten zou worden. De Wartener was weggelopen. Achteraf besefte hij maar al te goed dat hij veel te ver was gegaan. 'Hij had naar de politie moeten gaan', zei zijn advocaat. In plaats daarvan had zijn cliënt alles opgekropt en was het er in één keer uitgekomen. Overigens wel nadat hij tien biertjes had genuttigd.

Positief rapport

Ondanks zijn idiote en onbezonnen daad had de reclassering een positief rapport over de Wartener afgeleverd. Volgens de rapporteur was de Wartener niet meer in staat geweest om goed te reageren. Verder heeft hij zijn leven goed op orde en was hij nog nooit met politie en justitie in aanraking geweest. Daar hield de rechter rekening mee. Lootsma gebruikte dezelfde woorden als de verdachte: 'Het is te dom voor woorden hoe dit opgelost is'.

Smartengeld afgewezen

Bij het bepalen van de hoogte van de straf hield de rechter er ook rekening dat het ging om een relatie die uit de hand was gelopen -en de heftige emoties die dat met zich mee kan brengen. De Wartener kreeg een werkstraf van 100 uur. Voor het bezit van het balletjespistool moet hij een boete van 225 euro betalen. De schadevordering van het meisje -zij wou 620 euro smartengeld- was niet goed onderbouwd. Het bedrag werd afgewezen. Lootsma legde bewust geen voorwaardelijke straf op, zij verwachtte niet dat de Wartener nog een keer op deze manier de fout in zou gaan. 'Ik denk dat u de volgende keer wel tot honderd telt', aldus de rechter.