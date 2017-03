Politiebureau werd extra beveiligd om Drachtster

Publicatie: wo 15 maart 2017 13.26 uur

DRACHTEN - In september vorig jaar werd het politiebureau in Drachten extra beveiligd in verband met ernstige dreigementen. Tijdens een rechtszaak op de rechtbank in Assen werd duidelijk wie de dreigementen op zijn geweten had. Het betreft een 55-jarige man uit Drachten. Hij werd woensdag veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor smaad jegens twee politieagenten. Ook bekladde de man meerdere gebouwen in zijn woonplaats, waaronder het gemeentehuis.

Dat alles gebeurde tussen juni en 11 september vorig jaar. De man zocht bovendien veelvuldig contact met de agenten door naar het bureau in Drachten te gaan en ze te bellen en te mailen. Om daar een eind aan te maken legde de rechter hem een contactverbod voor drie jaar op. Iedere keer dat hij toch contact met de agenten zoekt, moet hij twee weken de cel in.

Onrecht

De Drachtster is ervan overtuigd dat hij zijn hele leven lang verkeerd is behandeld door politie en justitie. Hij las in de rechtbank een brief voor, waaruit bleek dat hij in zijn jeugd door zijn aan drank verslaafde vader ernstig is mishandeld. Hij verwijt justitie dat zijn vader nooit is gestraft.

Nadat hijzelf in 1985 werd veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor doodslag, maakte justitie volgens hem vele fouten tijdens zijn jarenlange tbs-behandeling. Ook nam de politie een incestzaak, waarbij zijn stiefdochter een van de slachtoffers was niet serieus. Sindsdien heeft hij het gemunt op twee betrokken agenten

Bekladden gemeentehuis

Om zijn ongenoegen te uiten schrijft de man al jarenlang brieven aan onder meer politie, het OM, de regering en ook aan de koning. Toch vindt hij naar eigen zeggen nergens de erkenning die hij zoekt. Om zijn woede te uiten, bekladde hij in september vorig jaar onder meer het gemeentehuis in Drachten met beledigende leuzen over de twee agenten, die hij met naam en toenaam noemde. Ook hing hij spandoeken en pamfletten met teksten over ze op.

Extra beveiliging

Zijn gedrag had volgens de officier van justitie grote impact op de mannen en hun familie. Bovendien werd in september vorig jaar het politiebureau in Drachten extra beveiligd. De man dreigde in de rechtszaal dat hij doorgaat zolang het onrecht dat hem is aangedaan niet wordt erkend.

De officier eiste vier maanden cel, omdat hij hoopte dat dat een afschrikwekkende werking zou hebben. De rechter hield rekening met de ellende die de Drachtster in zijn jeugd heeft meegemaakt en hield het bij een voorwaardelijke celstraf. (ADP)