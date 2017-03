Fietsster gewond na aanrijding in Gorredijk

Publicatie: wo 15 maart 2017 10.54 uur

GORREDIJK - Een fietsster is woensdag lichtgewond geraakt nadat ze door een automobilist werd aangereden in Gorredijk. Het ongeval vond omstreeks 10.15 uur plaats op de kruising van de Heerenacker met de Sjoelstrjitte.



Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.