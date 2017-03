Auto van de weg op rondweg bij Hurdegaryp

Publicatie: wo 15 maart 2017 10.51 uur

HURDEGARYP - Een automobilist is woensdag rond 10.15 uur met zijn voertuig van de weg geraakt op de nieuwe rondweg van Hurdegaryp. De auto kwam half in een greppel tot stilstand en kon niet meer verder rijden. Een berger van BCF is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeval is ook onbekend.