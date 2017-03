Dokkumers treden op in 'De wereld draait door'

Publicatie: di 14 maart 2017 18.49 uur

DOKKUM - Drie jonge Dokkumers hebben dinsdagavond gespeeld in het tv-programma De Wereld Draait Door op NPO 1. Jaap van der Velde (bass), Erik Woudwijk (drums) en Elias Elgersma (gitaar) vormen de band The Homesick. De muziekband won in 2014 de band de 'Kleine Prijs van Fryslân'.

Naar eigen zeggen maakt de band muziek in de trant van cultnoise, dreampunk en psych-pop. Ze brengen eigen materiaal uit onder hun label: Purple Noise Record Club. Op 13 oktober 2014 verscheen hun eerste EP: ‘Twst Yr Wrsts’. Daarna tourden ze door Nederland en stonden ze op festivals als Le Guess Who? en Where The Wild Things Are. In maart 2017 kwam hun debuutalbum 'Youth Hunt' uit. Ditmaal bij Subroutine Records.

Bekijk hier het optreden terug