Kop-staartbotsing op N355 bij Tytsjerk

Publicatie: di 14 maart 2017 18.49 uur

TYTSJERK - Door vermoedelijk een onwelwording zijn dinsdag rond 17.45 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het slachtoffer is ter observatie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Berger BCF heeft de twee flink beschadigde voertuigen weggesleept.

