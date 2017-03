Vrijspraak agenten van zware mishandeling inbreker

LEEUWARDEN - Twee agenten, 42 en 45 jaar en woonachtig in Tytsjerksteradiel en Kollumerland, die op 21 juli 2014 met hun dienstauto de fiets van een vluchtende inbreker 'aantikten', zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van zware mishandeling of een poging tot zware mishandeling. Volgens de rechtbank hebben de agenten niet de intentie gehad om de inbreker -zwaar- letsel toe te brengen. De inbreker, een inwoner van Leeuwarden, brak zijn enkel.

Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde twee weken geleden dat niet vastgesteld kon worden dat de inbreker zijn enkel door de val met de fiets had gebroken. De rechtbank oordeelde dat het niet anders kon dan dat de gebroken enkel het gevolg was van de val met fiets. Om mishandeling bewezen te achten, ging het erom of de agenten ook 'de volle opzet' hebben gehad om de inbreker letsel toe te brengen.

De rechtbank vond dat daar geen bewijs voor was. De agenten hebben stapvoets gereden en de fiets van de inbreker aangetikt 'op een geschikte plek', namelijk bij een grasveldje. De agenten hebben volgens de rechtbank 'gepast' en volgens de ambtsinstructie gehandeld.

Omdat duidelijk was dat de inbreker niet van plan was om mee te werken aan zijn aanhouding, was het middel -het met de auto aantikken van de fiets- volgens de rechtbank toelaatbaar. De Leeuwarder had vlak voor hij was aangehouden een inbraak gepleegd op de Hemmemastins in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. De man is inmiddels voor die inbraak door de politierechter veroordeeld.