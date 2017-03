Oentsjerker maakte kinderporno: celstraf geÃ«ist

Oentsjerker maakte kinderporno: celstraf geëist

Publicatie: di 14 maart 2017 12.50 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 59-jarige inwoner van Oentsjerk is dinsdag twaalf maanden cel geëist waarvan negen maanden voorwaardelijk, voor het bezit en het vervaardigen van kinderporno. De Oentsjerker heeft vanaf 2005 tot september 2011 foto's gemaakt die als kinderpornografie kunnen worden beschouwd van het dochtertje van zijn toenmalige echtgenote en het dochtertje van de zus van zijn vrouw.

Dat gebeurde toen de meisjes tussen de vijf en acht jaar oud waren. In eerste instantie had de Oentsjerker tegen de politie gezegd dat het maken van de foto's meer gezien moest worden als onderdeel van zijn opleiding fotografie. Later en ook op de zitting gaf de man toe dat er ook een seksuele gedachte achter zat. Deskundigen hebben vastgesteld dat de man pedofiele gevoelens heeft en dat heeft hij later ook toegegeven.

Op de harde schijf van zijn computer werd ook kinderporno aangetroffen en foto's van vrouwen die seks hadden met paarden. De man heeft de meisjes voor zich laten poseren. Dat ging volgens hem op vrijwillige basis, hij zou ze nooit hebben gedwongen. Er zat ook een berekenend aspect bij: hij liet zijn toenmalige vrouw een contract tekenen waarin zij hem toestemming gaf foto's van haar dochtertje te maken.

De vrouw heeft uiteindelijk aangifte tegen de man gedaan. Zij gaf hem de keus: of het huis verlaten, of ze zou de politie op de hoogte stellen. Toen de politie begin juli 2014 aan de deur kwam, was de Oentsjerker bezig negatieven te verbranden. Volgens hem was dat geen kinderporno, maar familiekiekjes. Hij wilde het verleden vernietigen. De man is in behandeling gegaan.

Vond hij in eerste instantie de beschuldiging dat hij kinderporno had gemaakt sterk overdreven, sinds hij behandeld wordt zou hij beter inzicht hebben gekregen in wat hij heeft gedaan. Wat hij heeft gedaan is niet normaal, vond officier van justitie Roelof de Graaf. 'Ik vind het een afwijking. Het is niet normaal dat een volwassene gevoelens heeft voor een kind'.

De officier wil dat de reclassering drie jaar lang de computer van de Oentsjerker controleert en dat hij doorgaat met de behandeling. De grootste angst van de slachtoffers is dat de foto's bij anderen terecht zijn gekomen en ooit ergens op internet zullen opduiken. 'Dat is beslist niet gebeurd', verzekerde de Oentsjerker. Een van de meisjes wil 755 euro smartengeld. Zij vindt het nog steeds moeilijk om gefotografeerd te worden en ze wantrouwt onbekenden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 28 maart uitspraak.