Fotograaf controleert reclame bedrijven Gorredijk

Publicatie: di 14 maart 2017 12.17 uur

GORREDIJK - Bedrijven in de bebouwde kom van Gorredijk kunnen vanaf deze week een fotograaf van de gemeente op de stoep verwachten. Die legt vast of er reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg. Is dat het geval, dan kan de winkel of het bedrijf een aanslag voor reclamebelasting verwachten. Die varieert van 150 tot 750 euro.

In 2015 hebben de ondernemersverenigingen uit Gorredijk de gemeente Opsterland gevraagd om een Ondernemersfonds in het leven te roepen. Ze willen daarmee de economische positie van Gorredijk verbeteren en het vestigingsklimaat stimuleren. Het Ondernemersfonds wordt gevoed via de inkomsten uit de reclamebelasting.

Met het geld uit het fonds organiseren de ondernemersverenigingen in het winkelcentrum en op het bedrijventerrein Overtoom allerlei activiteiten. In het centrum gaat het dan bijvoorbeeld over de Sinterklaasintocht, een ijsbaan tijdens de kerst, koopzondagen, verbeteren van de routing en de aankleding en dergelijke.