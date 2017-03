Bijtende stof in feesttent was pepperspray

Publicatie: di 14 maart 2017 11.54 uur

DAMWâLD - Na ruim twee maanden onderzoek is de politie er achter wat de bijtende stof was die tijdens de jaarwisseling werd gespoten in de feesttent in Damwâld. Het betrof pepperspray. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Tientallen jongeren raakten tijdens het feest onwel in de tent nadat een 18-jarige met de pepperspray had gespoten. De 18-jarige werd in januari al door de politie aangehouden.