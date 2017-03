VDM gaat kantine tennisclub Harkema bouwen

Publicatie: di 14 maart 2017 10.40 uur

HARKEMA - Tennisvereniging TC De Harkema gaat dit jaar verhuizen van de Nije Buorren naar sportpark De Bosk. Drie nieuwe banen worden aangelegd en VDM Woningen te Drogeham realiseert binnenkort op de nieuwe locatie een gloednieuwe tenniskantine. Drie bouwers waren in de race om de nieuwe kantine te realiseren. Uiteindelijk heeft gemeente Achtkarspelen gekozen voor VDM. Het bedrijf heeft zijn roots in de gemeente en won in 2008 de gemeentelijke ondernemersprijs. In 2014 ging het bedrijf falliet maar timmert nu weer aan de weg na een doorstart.

Naar verwachting start de bouw van de kantine in het tweede kwartaal van dit jaar. De nieuwe kantine krijgt een landelijke uitstraling en moet de mogelijkheid bieden voor een gezellig samenzijn. Er is gekozen voor duurzame materialen voor een lange levensduur. Ook is er gedacht aan energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting en een beregeningsinstallatie waarbij gebruik wordt gemaakt van grondwater.

Bij TC De Harkema wordt vanaf april weer, zowel recreatief als in wedstrijd verband, getennist. Regelmatig worden er competities, wedstrijden en toernooien op meerdere niveaus georganiseerd.

De gemeente regelt de verhuizing omdat de gemeente andere plannen heeft met de grond waar het tenniscomplex nu gevestigd is (Nijebuorren). De gemeente is eigenaar van de grond.