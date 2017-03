Nieuwbouw sporthal Tolhuispark gaat los

Publicatie: di 14 maart 2017 10.11 uur

DOKKUM - Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel verricht vrijdag de eerste officiële handeling voor de bouw van de nieuwe sporthal in het Tolhuispark in Dokkum. De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wordt aan het bestaande zwembad Tolhuisbad gebouwd. De raad heeft eerder een krediet beschikbaar gesteld van 4.556.130 euro voor de realisatie van het sportcentrum. De verwachting is dat de nieuwe sporthal begin 2018 in gebruik wordt genomen. De verouderde sporthal de Trimmer en de gymzaal in de Hoedemakerspolder worden gesloopt.

Het nieuwe hal is de vervanger voor de beide sportlocaties die toe waren aan een drastische renovatie. De gemeenteraad heeft in 2013 besloten naast het opknappen, de mogelijkheden van een gecombineerde commerciële exploitatie van het zwembad met een nieuw te bouwen sporthal te verkennen. Uit onderzoek naar verschillende varianten bleek dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente Dongeradeel bij nieuwbouw aan het Tolhuisbad lager uitvielen dan bij een ingrijpende renovatie. Dit is te danken aan efficiëncy- en synergievoordelen.

Andere voordelen voor nieuwbouw zijn dat het Tolhuispark dichterbij is voor de hoofdgebruikers van de sporthal, de scholen van voortgezet onderwijs. Met de nieuwbouw is er tevens sprake van een kwaliteitsslag voor de sport- en onderwijsfaciliteiten.

De opdracht tot ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het sportcentrum is gegund aan de combinatie Optisport / Bouwgroep Dijkstra Draisma. De nieuwbouw bestaat uit een sporthal (24 x 44 m), een verenigingsruimte voor onder andere korfbalvereniging De Granaet en ondersteunende ruimten.