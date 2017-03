Drogehamster toneelclub speelt 'It Priisknyn'

Publicatie: ma 13 maart 2017 21.27 uur

DROGEHAM - Op sneon 1 april en sneon 8 april spilet Toanielferiening ‘Mei Fleur en Faesje’ út Droegeham de ienakter ‘It Priisknyn’ fan Dick van Maasland. Yn de haadrol dit kear de knyn Karolus:

kampioen wurden troch de fersoarging fan syn baas Harry (Geert Sjoerd Noord), wennet yn de hûs by Harry’s dochter Terry (Willy Bijma) en skoansoan Anton (Sjoerd Prins). Buorman Lubbert (Melle Durk Bijma ) Wurkster Greet (Johanna Zandberg) kin it bist wol sjitte en buorman Lubbert sjocht kninen ek yn in oar ljocht. Troch in grut misferstân wurdt de klucht kompleet en komt sels Omrop Fryslan del (Aukje Pultrum).

Op beide jûnen is er njonken de foarstelling fan ‘Mei Fleur en Faesje’ ek in spesjale act. Op sneon 1 april (en nee, dit is gjin grap!) komt Teake van der Meer del. Op sneon 8 april spylje de mannen fan GEDOBR ferskes en sketsjes út harren stik ‘Echte Kearels’.



Beide jûnen begjinne om 20:00 yn de Fakkel yn Droegeham. Kaerten binne fan no ôf te keap by Cafetaria De Âlde Boek en kostje foar folwoeksenen €7,50 (bern €5,00). Oan de seal binne de kaerten ek te keap foar €10,00 (bern €6,50).

