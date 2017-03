Motorrijder gewond bij aanrijding Kollum

Publicatie: ma 13 maart 2017 18.26 uur

KOLLUM - Een motorrijder is maandagmiddag omstreeks 15:50 uur uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Willem Loréweg in Kollum. De bestuurster van een personenauto reed op de Jumaweg en zag de motorrijder die op Willem Loréweg reed over het hoofd met als gevolg een aanrijding.

Een ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de personenauto kwam met de schrik vrij. De VOA heeft de toedracht van het ongeval onderzocht.

