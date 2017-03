Eerste kievitsei gevonden in Kollumerland

Publicatie: ma 13 maart 2017 14.34 uur

KOLLUM - Op maandag is om 8.10 uur het eerste kievitsei van de gemeente Kollumerland gevonden door de heer Erik Wiersinga uit Kollum (geb. 14-10-1973). De heer Wiersinga vond het ei aan de Brongersmaweg bij Kollumerpomp.

De Vogelwachtersbond BFVW heeft bevestigd dat het ei en de zoekpas in orde zijn en de juiste procedure is gevolgd door de 'aaisiker'. De heer Wiersinga is maandagmiddag om vier uur door burgemeester Bearn Bilker in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. ontvangen waar hem onder andere een oorkonde en het vindersloon werd overhandigd.