Eerste kievitsei Ferwerderadiel gevonden

Publicatie: ma 13 maart 2017 11.36 uur

HALLUM - Het eerste kievitsei in Ferwerderadiel is gevonden. Zondagmiddag 12 maart om 17.30 uur heeft Marco Kramer uit Hallum het gevonden aan de Piebewei in Hallum. Kramer was samen met zoon Redmer van 12 aan het zoeken. Hij vond het ei in een ganzengedooggebied. Dat maakte het zoeken moeilijk want er zaten veel ganzen.

De heer Kramer wordt maandag om 16.00 uur door burgemeester mr. Wil van den Berg ontvangen op het gemeentehuis in Ferwert. Hij krijgt naast een oorkonde en het vindersloon van 15 euro een bijzondere attentie van Van den Berg.