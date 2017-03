Eerste kievitsei Tytsjerksteradiel gevonden

Publicatie: ma 13 maart 2017 11.00 uur

TYTSJERK - De 54-jarige Jan Vleer uit Hurdegaryp heeft zondag het eerste kievitsei van de gemeente Tytsjerksteradiel gevonden. Hij vond het eitje om 10.10 uur in Lytse Geast aan de Rustenburgerweg.



Maandag om 16.00 uur is er een kleine ceremonie aan de rand van het weiland aan de Rustenburgerweg tegenover de elektriciteitscentrale. Voorheen werd het ei aangeboden op het gemeentehuis maar vanwege het raapverbod blijven de eieren nu in het nest liggen.