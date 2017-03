Vihta Wellness is verhuisd

Publicatie: ma 13 maart 2017 10.30 uur

SURHUISTERVEEN - Na meer dan 20 jaar in Drachten te hebben gezeten is Vihta Wellness verhuisd! Het bedrijf heeft plek gevonden aan de Zoom 15 in Surhuisterveen. Per 1 december 2016 kregen zij het pand opgeleverd en inmiddels staat alles op z’n plek.

Grote showroom

In het pand zijn maar liefst twee etages showroom. Op de beneden verdieping staan de spabaden, sauna’s en alles wat daar mee te maken heeft. Op de bovenverdieping staan de zonnebanken.

Compleet Wellness assortiment

Vihta heeft een uitgebreid aanbod met alles wat met wellness te maken heeft. Geuren voor in het spabad, thermometer voor in de sauna, maar ook terrasheaters.

Alle soorten en maten

Of het nou gaat om een één persoons infraroodcabine of een sauna met ruimte voor meer dan zes personen, Vihta heeft de oplossing. Behalve cabine’s met een standaard maat levert Vihta ook op maat gemaakte sauna’s.

Vihta Wellness is te vinden aan de Zoom 15 in Surhuisterveen. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00. Zaterdags van 10.00 tot 15.00. Buiten deze tijden langskomen is op afspraak ook mogelijk. Meer informatie is te vinden op de website www.vihta.nl en op de Facebook pagina.

