Schaftkeet uitgebrand bij WÃ¢lterswÃ¢ld

Schaftkeet uitgebrand bij Wâlterswâld

Publicatie: zo 12 maart 2017 21.55 uur

WâLTERSWâLD - Aan De Sânharst in Wâlterswâld is zondagavond een schaftkeet uitgebrand. De brandweer van Damwâld is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.

De brandweer werd rond half tien opgeroepen voor deze brand. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.

