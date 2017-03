Zonnige Biddle Surivalrun weer groot succes

Publicatie: zo 12 maart 2017 19.27 uur

KOOTSTERTILLE - Zondag werd door de voorzitter van Stichting Survival Kootstertille, Theo Posthumus, het startsein gegeven voor de 16e editie van de Biddle Survivalrun. 1500 deelnemers deden mee aan dit sportieve evenement in Kootstertille en 450 vrijwilligers hebben zich ingezet om alles in goede banen te leiden.

Al deze deelnemers baanden zich een weg over een prachtig opgebouwd parcours. De weergoden waren ook dit jaar weer goed gezind met haast tropische temperaturen voor maart. Het was voor de deelnemers ondanks de extreme uitdaging alleen maar genieten in de apenhangen, swingovers en triangels, op en over balken naar de verlossende ‘bel van Minne’,de finish. Het doel om het felbegeerde rode bandje te behouden werd de deelnemers dit jaar ook weer moeilijk gemaakt door de Parcourscommissie van Stichting Survival Kootstertille.

Als eerste was de jeugd in de wedstrijdcategorie JSC (Jeugd survival circuit)-A, JSC-B en JSC-C aan de beurt. Naast deze toppers was nieuw dit survivalseizoen de wedstrijdcategorie voor 8- en 9-jarigen (Jeugd Survival Circuit D), deze jonge deelnemers zijn als eerste gestart op de Tillewei (Hamstermieden gemaal) en hebben een afstand van 4 km afgelegd. De snelste van deze groepen was binnen een uur weer terug op het finishterrein om daar de ‘Bel van Minne’ te luiden.

Na de jeugd startten de volwassenen wedstrijdcategorieën. Als eerste de categorie MSR (Middellange Survival Run). Deelnemers aan dit parcours hadden een zware tocht van 11 kilometer af te leggen. Daarna startte de KSR (Korte Survival Run). Deze groep moest een parcours van 8 kilometer overwinnen. Ook hier werden snelle tijden neergezet. Daarnaast zijn er vele recreanten die op eigen niveau de parcours van 11, 8 en 5 km hebben afgelegd.

De 1ste prijs winnaars van elk wedstrijd categorie:

JSCD heren: Leon Frederiks uit Westerbork

JSCC heren: Ferry Schurink uit Vollenhove

JSCC dames: Britt van Gils uit Hengelo

JSCB heren: Bart Postma uit Driebergen

JSCB dames: Elsa Rijpstra uit Oenkerk

JSCA heren: Alex Kling uit Veenendaal

JSCA dames: Bo de Groot uit Veenendaal

MSR heren: Jurien Entius uit Hoorn

MSR dames: Lisan de Vries uit Noardburgum

KSR heren: Wouter Keuning uit Gytsjerk

KSR dames: Nienke Veeneman uit Losser

