Rietkraag in brand langs Prinses Margrietkanaal

Publicatie: zo 12 maart 2017 17.16 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham heeft zondagmiddag een brand in een rietkraag geblust langs de Oastkern in Kootstertille. Over een lengte van zo'n 50 meter was het riet in brand gevlogen. De brandweer rond 16.45 uur gemeld.

De oorzaak van de brand is onbekend.

