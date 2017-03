Tilster (20) rijdt te hard door Surhuisterveen

Publicatie: zo 12 maart 2017 14.02 uur

SURHUISTERVEEN - Een 20-jarige beginnend bestuurder uit Kootstertille is zaterdagavond of -nacht door de politie op de bon geslingerd in Surhuisterveen. De man reed met 99 km/u over de Jan Binneslaan. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.

De Tilster is door de politie staande gehouden en hij ontving een boete vanwege de overtreding. Tevens droeg hij geen gordel. Ook hiervoor werd hij op de bon geslingerd. Daarnaast is hij één van de twee punten op zijn rijbewijs kwijt vanwege de overtredingen.