Man (22) rijdt met 132 km/u over Ikewei

Publicatie: zo 12 maart 2017 13.59 uur

TWIJZELERHEIDE - Een 22-jarige automobilist uit Twijzelerheide is zaterdagavond zijn rijbewijs bijna kwijtgeraakt aan de politie. De man reed 132 km/u over de Ikewei waar een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. In de 60-km zone reed de man 98 km/u.

De verkeerspolitie heeft de man aangehouden en doordat een gemiddelde snelheid werd gemeten (en een correctie werd gedaan) had de jongeman geluk. Hij hoefde zijn rijbewijs niet in te leveren maar ontving wel een fikse boete. Tevens kost het de beginnend bestuurder een punt op zijn rijbewijs.