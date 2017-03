Fietser geschept op de Overstesingel

Publicatie: zo 12 maart 2017 10.33 uur

DRACHTEN - Een fietser is zondag 9.40 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Overstesingel in Drachten. De fietser werd aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar he ziekenhuis.

