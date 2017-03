Overstekende haas: auto slaat over de kop

Publicatie: zo 12 maart 2017 03.18 uur

DRACHTEN - Een automoblist is zaterdagnacht rond 0.55 uur de macht over he stuur kwijt geraakt op de Zeppelinlaan in Drachten. De 18-jarige automobilist sloeg daarbij over de kop. Volgens de bestuurder reageerde hij op een overstekende haas.

Ten tijde van het ongeval zaten drie jongeren in het voertuig. Bij aankomst van de politie bleken er nog maar twee jongeren op de ongevalslocatie aanwezig te zijn. Diverse politie-eenheden maakten een zoekslag in de omgeving, de derde persoon werd niet meer aangetroffen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de jongeren te controleren, geen van hen hoefde mee naar het ziekenhuis. Eén van de inzittende raakte gewond aan zijn schouder en kreeg een doktersadvies. Het is onbekend waarom de derde persoon het hazenpad koos.

