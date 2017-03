Drachtster moet nog 149 dagen zitten

Publicatie: za 11 maart 2017 17.55 uur

DRACHTEN - Een 40-jarige man uit Drachten is donderdagavond rond 22.00 aangehouden op de Noordkade in Drachten. De Drachtster had nog een celstraf open staan van 149 dagen.

Waarvoor de man deze celstraf nog moest uitzitten is niet bekend. De man is ingesloten.