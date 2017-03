Veel vrijwilligers tijdens NL doet in Kollum

Publicatie: za 11 maart 2017 17.33 uur

KOLLUM - Tijdens de Landelijke actie NL doet waren er zaterdag in Kollum ook op diverse plekken veel vrijwilligers actief. Zo werd er bij 'Hart van Kollum' een mooie overkapping gebouwd. Bij de Julianaschool was men bezig met schoonmaakwerkzaamheden en werden de speeltoestellen voorzien van verf. Bij de Maartenruiters werd rondom de manege opgeruimd en werd er een waterleiding ingegraven, reclame schoongemaakt 's Middags was in de kantine nog van alles te doen.

