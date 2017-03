Nieuwbouw De Kruidhof en IJstijdenmuseum

11 maart 2017

BUITENPOST - Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen legde zaterdag de eerste steen van de nieuwbouw op het terrein van Botanische Tuin De Kruidhof en het IJstijdenmuseum. De musea krijgen een nieuw entreegebouw met een bezoekerscentrum voor De Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast wordt het huidige Tuincafé vervangen en komt er een vergader- en workshopruimte om zo beter te voldoen aan de wensen van de bezoekers van beide musea.

Vanaf eind maart start de nieuwbouw op het terrein van Botanische Tuin De Kruidhof en het IJstijdenmuseum. Het stationsgebied rondom Buitenpost wordt al flink onder handen genomen met onder andere meer parkeerruimte bij het station en een loopbrug over het station. Daarnaast komt er een looproute van het station naar de beide musea. Het project wordt gerealiseerd met projectgeld vanuit de ontwikkelingsgelden vanuit ANNO. (Agenda Netwerk Noordoost).

Botanische Tuin De Kruidhof doet in 2018 mee aan Culturele Hoofdstad met een grootscheeps bijenproject. Daarnaast is de exploitatie van de botanische tuin van Friesland, die nu nog volledig in eigendom van de gemeente Achtkarspelen is, erop gericht om in 2019 zelfstandig verder te gaan. Het nieuw te bouwen entreegebouw, de workshop- en vergaderruimte en de horecavoorziening dragen bij aan de mogelijkheden om een verzelfstandiging te kunnen realiseren.

